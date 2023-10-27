Дает 1, 5 килограмма с куста, морозов не боится: именно эти сорта клубники лучшие для Средней полосы России

Спелая клубника в корзине. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто уже начал готовиться к следующему дачному сезону.

Если вы пока не решили, какую клубнику будете сажать на даче будущей весной, то эта информация может быть для вас очень полезной.

Называем сорта клубники, которые отлично приживаются в Средней полосе России с ее довольно сложными климатическими условиями.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Именно эти сорта клубники дают хороший урожай — порядка 1, 5 килограммов с куста. И к тому же являются холодостойкими. Капризы погоды им не страшны.

Вот самые лучшие сорта клубники для Средней полосы. Сажайте их и не прогадаете, без сочных и сладких ягод не останетесь.

Эльсанта, Хоней, Сударушка, Альба, Мальвина, Кармен, Искушение, Богема, Монтерей, Маршал, Гигантелла, Цунаки — именно эти сорта клубники являются лучшими для посадки в Средней полосе России.

По материалам ogorodovedenie.ru 

Читайте также