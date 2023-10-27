Дает 1, 5 килограмма с куста, морозов не боится: именно эти сорта клубники лучшие для Средней полосы России

Если вы пока не решили, какую клубнику будете сажать на даче будущей весной, то эта информация может быть для вас очень полезной.

Называем сорта клубники, которые отлично приживаются в Средней полосе России с ее довольно сложными климатическими условиями.

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