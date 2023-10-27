Осенью соберите опавшие листья березы: дачникам дали бесценный совет — рай, а не огород

Ухаживать за участком можно не только с помощью специальных удобрений. В отдельных случаях бывают эффективны опавшие листья березы. Ученый-агроном Коврижных рассказала, почему их обязательно стоит собрать этой осенью.
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Эксперт объяснила, что опавшие березовые листья бывают крайне полезны для улучшения качества почвы. Достаточно будет закопать их прямо в грунт. Благодаря такому способу структура и качество почвы улучшатся на глазах.
Опавшая листва может выступать в качестве мульчи. Такое покрытие считается одним из самых качественных для любого грунта, заверила Коврижных в беседе с порталом «Белновости».
В крайних случаях опавшие березовые листья используют для приготовления золы. При сжигании они сохраняют огромное количество полезных веществ. Именно поэтому их можно использовать на огороде.