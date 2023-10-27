Осенью соберите опавшие листья березы: дачникам дали бесценный совет — рай, а не огород

Ухаживать за участком можно не только с помощью специальных удобрений. В отдельных случаях бывают эффективны опавшие листья березы. Ученый-агроном Коврижных рассказала, почему их обязательно стоит собрать этой осенью.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Эксперт объяснила, что опавшие березовые листья бывают крайне полезны для улучшения качества почвы. Достаточно будет закопать их прямо в грунт. Благодаря такому способу структура и качество почвы улучшатся на глазах.