Как спасти замерзшие горшечные растения: срочно поместите их в таз с водой и полейте

Некоторые хозяйки стараются как можно дольше не заносить комнатные растения с балкона. Конечно, это идет на пользу цветам. Но не стоит забывать о том, что осенью погода очень быстро меняется. А теплолюбивые горшечные растения совершенно не терпят пониженных температур.

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Не уследили, и кусты прихватило морозом? Огорчаться не нужно. Если сделать все быстро, цветы можно спасти. Действуйте по этой инструкции, и у вас все получится.