Как спасти замерзшие горшечные растения: срочно поместите их в таз с водой и полейте

Фото: freepik.com / lookstudio

Жухлые листья станут крепкими и здоровыми.

Некоторые хозяйки стараются как можно дольше не заносить комнатные растения с балкона. Конечно, это идет на пользу цветам. Но не стоит забывать о том, что осенью погода очень быстро меняется. А теплолюбивые горшечные растения совершенно не терпят пониженных температур.

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Не уследили, и кусты прихватило морозом? Огорчаться не нужно. Если сделать все быстро, цветы можно спасти. Действуйте по этой инструкции, и у вас все получится.

Для начала занесите горшки с растениями в отапливаемое помещение. Затем поставьте их в таз с теплой водой. Подождите около 30 минут. Извлеките горшки из жидкости и полейте кусты отстоявшейся водой с 2 каплями стимулятора роста.

Препарат для стимуляции роста можно приобрести в любом садовом магазине. Его нужно выбирать, исходя из вида пострадавших растений. Если все сделать правильно и вовремя, замерзшие цветы быстро расправят листья и будут радовать вас своим внешним видом еще много лет.

Источник: tut-news.ru

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