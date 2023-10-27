Как спасти замерзшие горшечные растения: срочно поместите их в таз с водой и полейте

Некоторые хозяйки стараются как можно дольше не заносить комнатные растения с балкона. Конечно, это идет на пользу цветам. Но не стоит забывать о том, что осенью погода очень быстро меняется. А теплолюбивые горшечные растения совершенно не терпят пониженных температур.
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Не уследили, и кусты прихватило морозом? Огорчаться не нужно. Если сделать все быстро, цветы можно спасти. Действуйте по этой инструкции, и у вас все получится.
Для начала занесите горшки с растениями в отапливаемое помещение. Затем поставьте их в таз с теплой водой. Подождите около 30 минут. Извлеките горшки из жидкости и полейте кусты отстоявшейся водой с 2 каплями стимулятора роста.
Препарат для стимуляции роста можно приобрести в любом садовом магазине. Его нужно выбирать, исходя из вида пострадавших растений. Если все сделать правильно и вовремя, замерзшие цветы быстро расправят листья и будут радовать вас своим внешним видом еще много лет.
Источник: tut-news.ru