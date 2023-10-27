Хитрые дачники собирают это всю зиму — весной разбросали по огороду и ахнули от урожая

Вопреки популярному мнению, заботиться о своем огороде нужно даже зимой. В частности, собирать различные подкормки, которыми можно удобрить почву. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие пищевые отходы выбрасывать точно не стоит.

По словам эксперта, на протяжении всей зимы стоит собирать скорлупу от яиц. Она содержит в себе огромное количество минералов и помогает обогатить почву весной. Более того, скорлупа крайне эффективна в борьбе против слизней или улиток.

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Похожая ситуация с кожурой от картофеля. Из шкурок можно приготовить специальные средства для удобрения, подчеркнула Коврижных в беседе с порталом «Белновости».