Хитрые дачники собирают это всю зиму — весной разбросали по огороду и ахнули от урожая

Вопреки популярному мнению, заботиться о своем огороде нужно даже зимой. В частности, собирать различные подкормки, которыми можно удобрить почву. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие пищевые отходы выбрасывать точно не стоит.
По словам эксперта, на протяжении всей зимы стоит собирать скорлупу от яиц. Она содержит в себе огромное количество минералов и помогает обогатить почву весной. Более того, скорлупа крайне эффективна в борьбе против слизней или улиток.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Похожая ситуация с кожурой от картофеля. Из шкурок можно приготовить специальные средства для удобрения, подчеркнула Коврижных в беседе с порталом «Белновости».
Рыбные отходы выбрасывать также не стоит. Они считаются отличным удобрением для многих овощных культур.
Не стоит избавляться от банановой кожуры. Как и в случае с картофельными очистками, из них готовятся множество средств, обогащающих почву.
В качестве альтернативы можно начать собирать шелуху от семян, очистки от цитрусовых, а также остатки хлеба. Все эти отходы можно будет использовать на огороде весной.