Нужно всего лишь рассыпать это под кустами: весной розы пойдут в бешеный рост — яркие, пышные

Если осень дождливая, достаточно просто рассыпать золу под кустами. На одну розу нужно примерно от стакана до пол-литровой банки золы. Это зависит от размера куста.

Если же осень сухая, золу нужно развести водой из расчета: 200 г золы на 10 л горячей воды. Раствор должен настаиваться неделю, затем его процеживают и поливают розы. Вылить нужно от 3 до 7 литров под каждый куст.

По материалам naschaeda.ru