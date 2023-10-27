Нужно всего лишь рассыпать это под кустами: весной розы пойдут в бешеный рост — яркие, пышные

Куст розы. Фото: Global Look Press

Простейшая подкормка для роз перед наступлением холодов.

Розы перед наступлением холодов обязательно нужно подкормить. Лучшей подкормкой для роз считается древесная зола. 

Она насыщает почву микроэлементами, делает розы устойчивыми к холодам и болезням. Как результат, весной розы пойдут в бурный рост и будут цвести ярко и пышно. То, что нам и надо.

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Если осень дождливая, достаточно просто рассыпать золу под кустами. На одну розу нужно примерно от стакана до пол-литровой банки золы. Это зависит от размера куста.

Если же осень сухая, золу нужно развести водой из расчета: 200 г золы на 10 л горячей воды. Раствор должен настаиваться неделю, затем его процеживают и поливают розы. Вылить нужно от 3 до 7 литров под каждый куст.

По материалам naschaeda.ru

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