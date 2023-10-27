Сделайте это с компостом перед наступлением зимы, иначе удобрение потеряет свои полезные свойства

Компостная яма есть на многих дачных участках. В этом нет ничего удивительного, ведь хорошее удобрение не валяется на дороге. А компост можно получить совершенно бесплатно. Глупо упускать такой шанс. Поэтому огородники старательно собирают органические отходы и складывают их в кучу.

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Чтобы мусор превратился в отличную подкормку, нужно ждать несколько месяцев. И очень часто приходится оставлять компостную яму на зиму. Некоторые дачники убеждены в том, что будущее удобрение можно никак не укрывать. Но, как выяснилось, это не так.

На самом деле пониженные температуры плохо влияют на качество компоста. Так как полезные бактерии не переносят холод. Чтобы не допустить порчи питательной смеси, яму с отходами нужно обязательно утеплить. Рекомендуется это сделать до наступления морозов.