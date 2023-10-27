Просто посейте этот сидерат между кустов: клубника на будущий год попрет, как на дрожжах — ягоды крупные, сахарные

Спелая клубника. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которым нужны высокие урожаи.

Перед наступлением холодов клубнику нужно обязательно подкормить и защитить. Лучшее средство для этого — сидераты. Это растения, которые улучшают структуру почвы, насыщают ее микроэлементами.

Какие сидераты лучше всего посадить в клубнике, чтобы на будущий год она дала обильный урожай крупных и сладких ягод?

Между кустиками клубники лучше всего посадить бобовые, горчицу, люпин, пшеницу, овес либо рожь.

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Как только появится молодая поросль, ее нужно скосить, измельчить и заделать в почву, обязательно сверху присыпав землей.

Клубника хорошо перезимует, а на будущий год даст отличный урожай.

По материалам ivd.ru

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