Быстрый рецепт маринованной свеклы: идеально для борща и винегрета — готовим на зиму

Все еще думаете, как распорядиться урожаем свеклы? Замаринуйте корнеплод на зиму по этому рецепту. Такую свеклу можно использовать для приготовления винегрета и борща. Или подавать в качестве самостоятельной закуски. Готовится она просто. А употреблять маринованный овощ можно уже на следующий день.

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Вам потребуется: 600 граммов свеклы, 2 чайные ложки соли, 4 чайные ложки сахара, половина чайной ложки молотой корицы, половина чайной ложки лимонной кислоты, 4 лавровых листа, 10 горошин душистого перца, 6 звездочек гвоздики и 0,8 литра воды.

Для начала очистите и отварите свеклу. Берите корнеплоды среднего размера, насыщенного бордового цвета. Варите овощи на слабом огне. Это важно, если вы хотите сохранить насыщенный цвет свеклы. Солить воду не нужно.

Вареную свеклу окуните в ледяную воду и уберите на час в холодильник. По прошествии времени измельчите корнеплоды с помощью терки для моркови по-корейски. Разложите получившуюся массу по стерильным банкам и займитесь маринадом.