Как приготовить натуральный холодец: без желатина и прочих загустителей — важны пропорции

Для приготовления заливного мяса многие хозяйки используют желатин и прочие загустители. Но, как выяснилось, можно обойтись и без них. Чтобы приготовить вкуснейший холодец без посторонних добавок, нужно соблюдать несколько простых правил.

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В первую очередь важно правильно выбрать сырье. Эффект желе дают далеко не все части туши. Например, для заливного из свинины нужно брать хвосты, рульку, ножки и уши. Если вы имеете дело с говядиной, то используйте голяшку и хвосты. А в случае с птицей потребуется раздобыть лапки и крылья.