Лучшие пельмени с отборной говядиной и свининой по ГОСТу: 2 марки — без консервантов и ГМО

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, составив рейтинг топовой пельменной продукции. В этой категории есть два лидера, производители этих марок пельменей не экономят на сырье. Внутри достаточно начинки — фарш с говядиной и свининой, а тесто, наоборот, тонкое. При этом слеплены пельмени качественно, они не лопаются, и не развариваются при варке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В лидера оказалась марка пельменей «Дымов». Средняя цена 350 рублей. Замороженный мясной полуфабрикат производят в России. По результатам проверки эксперты Роскачества могут подтвердить, что в пельменях не было обнаружено антибиотиков и пестицидов в количествах, опасных для здоровья. Также этот продукт не содержит консервантов, сои и ГМО. Пельмени соответствуют требованиям ГОСТа. Производитель не экономил на сырье. У пельменей тонкое тесто, а масса начинки больше, чем масса теста. Вкус и запах приятные, свойственные данному виду продукта.