Насыпьте всю упаковку в унитаз — разъест даже двухслойный налет с рыжими подтеками: средство за 250 рублей

Отмыть унитаз от двухслойного налета и рыжих подтеков можно с помощью дешевенького средства. Так зачем переплачивать за бытовую химию, когда можно воспользоваться проверенным методом наших бабушек из СССР. В ход идет самая обычная пищевая сода за 250–280 рублей. Ее можно купить по скидке в любом магазине.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».