Насыпьте всю упаковку в унитаз — разъест даже двухслойный налет с рыжими подтеками: средство за 250 рублей

Отмыть унитаз от двухслойного налета и рыжих подтеков можно с помощью дешевенького средства. Так зачем переплачивать за бытовую химию, когда можно воспользоваться проверенным методом наших бабушек из СССР. В ход идет самая обычная пищевая сода за 250–280 рублей. Ее можно купить по скидке в любом магазине.
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Для начала нужно смочить стенки унитаза водой. Затем высыпаем в его чашу упаковку соды. Она прилипнет к стенкам. Для лучшей впитываемости можно аккуратно пройтись щеточкой. Особенно важно оставить соду там, где есть налет и ржавчина. Через минут 30 можно залить в чашу унитаза уксус и еще раз потерять места загрязнения ершиком. Далее последует «шипучая» реакция между содой и уксусом. Чистый унитаз омываем водой несколько раз. Этот способ станет самым легким.