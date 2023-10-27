Как правильно поливать орхидеи осенью и зимой, когда дома жарко и сухо

Осенью и зимой в период отопительного сезона орхидеи надо поливать реже — не так как обычно. В квартире в этот момент жарко и сухо, но растение уходит на покой, поэтому тревожить его особо не надо.

Оптимально поливать орхидеи один раз в полторы недели. И не держите растения на подоконнике, если он продувает, потому что сразу загниют корни.