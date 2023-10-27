Защитили деревья от зайцев зимой — 100% рабочий способ, не надо укрывать стволы

Зайцы зимой часто шастают по огородам и поедают стволы плодовых деревьев. В итоге растения начинают болеть и даже погибают.

Опытные дачники нашли проверенный способ, который работает 100%. Не надо стволы деревьев ничем оборачивать, зайцы все равно сорвут любой материал.