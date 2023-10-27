Защитили деревья от зайцев зимой — 100% рабочий способ, не надо укрывать стволы

Зайцы зимой. Фото: Global Look Press

До весны ни одно растение не пострадает.

Зайцы зимой часто шастают по огородам и поедают стволы плодовых деревьев. В итоге растения начинают болеть и даже погибают.

Опытные дачники нашли проверенный способ, который работает 100%. Не надо стволы деревьев ничем оборачивать, зайцы все равно сорвут любой материал.

Просто наденьте перчатки, наберите прям рукой топленый свиной жир и, обхватив ствол, проведите сверху вниз. И так каждое дерево.

Зайцы на дух не переносят этот запах. Они и за километр не подойдут к вашим деревьям. До весны все будет стоять нетронутым.

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