Чем пропитать ботинки, чтобы не промокали — дорогая химия не нужна: возьмите это копеечное средство

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Если игнорировать средства защиты, ботинки быстро потеряют внешний вид. Производители обуви рекомендуют использовать специальные спреи или воск. Но эти средства стоят очень дорого.

Хотите сэкономить? Тогда вам нужен вазелин. Он работает ничуть не хуже разрекламированных средств, а стоит при этом копейки.

Инструкция простая. Для начала очистите поверхность обуви и хорошо просушите ее. Это нужно сделать, если вы решили обработать старые ботики. Далее возьмите мягкую тряпочку и вазелин. Аккуратно вотрите мазь в кожу. Пройдитесь по швам и оставьте пару в покое на несколько часов.

За это время вазелин пропитает материал. На поверхности изделий появится влагоотталкивающая пленка. После этой процедуры ботинкам будет не страшна любая непогода. Больше вазелин наносить не нужно. В дальнейшем можно обойтись обычной чисткой с использованием крема для обуви.

Источник: rbclife.ru