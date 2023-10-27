Белорусские сорта картофеля — самые устойчивые к непогоде и болезням, мечта для дачников

Главным образом, это белорусский сорт «эстрелла». Клубни сладкие, вкусные, огромные. Их очень легко чистить. На погоду не реагируют — вырастут даже в самое холодное лето.

А сорт «манифест белорусский» с красной кожицей, картофель вырастает сладкий, больших размеров. Очень урожайный, устойчивый как к парше, так и фитофторозу.

Также в Сети хвалят белорусский сорт «сударушка». Урожая тоже дает много, на погоду не реагирует, не болеет. Картофель желтый, вкусный.

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