Научили варить перловку по-новому: рассыпчатая, вкусная, никакой вязкости — 3 хитрости

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Существует один рецепт, который позволит без особых усилий и довольно быстро приготовить вкусное блюдо.

Прежде всего необходимо помнить о том, что перловую крупу промывают не холодной водой, а только горячей. С помощью такого способа остатки крахмальной пыли как бы запечатываются на зернышках, и каша становится более рассыпчатой.

Кроме того, перед варкой перловку нужно обжарить. Подойдет любое масло: сливочное или растительное. На 300 граммов крупы возьмите одну столовую ложку.

Также важно использовать посуду правильной формы: глубокую кастрюлю или сковороду, чтобы каша медленно томилась на малом огне. Соотношение перловой крупы и воды должно быть 1:3.

Источник: Дзен-канал