Научили варить перловку по-новому: рассыпчатая, вкусная, никакой вязкости — 3 хитрости

Не все хозяйки знают, как сварить перловку, чтобы она получилась нежной и рассыпчатой, а не вязкой. «В саду у Валентинки»
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Существует один рецепт, который позволит без особых усилий и довольно быстро приготовить вкусное блюдо.
Прежде всего необходимо помнить о том, что перловую крупу промывают не холодной водой, а только горячей. С помощью такого способа остатки крахмальной пыли как бы запечатываются на зернышках, и каша становится более рассыпчатой.
Кроме того, перед варкой перловку нужно обжарить. Подойдет любое масло: сливочное или растительное. На 300 граммов крупы возьмите одну столовую ложку.
Также важно использовать посуду правильной формы: глубокую кастрюлю или сковороду, чтобы каша медленно томилась на малом огне. Соотношение перловой крупы и воды должно быть 1:3.
Источник: Дзен-канал