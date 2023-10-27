Варианты «ленивых» грядок без сорняков на участке

Затем туда можно посадить сидераты или вовсе закрыть картоном, чтобы там удерживалась влага. В результате у вас на этих грядках не будут расти сорняки. А растения попрут бешеными темпами.

Также можно сделать грядки со специальной почвенной смесью. Перемешайте песок с зерновой землей и компостом. Сверху уложите солому. В итоге земля стала воздушной и плодородной. Важно не забывать поливать, а то будет пересыхать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».