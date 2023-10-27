Варианты «ленивых» грядок без сорняков на участке

Для того, чтобы на участке создать грядку — не обязательно долго мучиться. Лучше всего растения растут там, где начинка из органики. То есть делаете канаву, заполняете ее органическими веществами, затем возвращаете снова плодородный грунт.
Затем туда можно посадить сидераты или вовсе закрыть картоном, чтобы там удерживалась влага. В результате у вас на этих грядках не будут расти сорняки. А растения попрут бешеными темпами.
Также можно сделать грядки со специальной почвенной смесью. Перемешайте песок с зерновой землей и компостом. Сверху уложите солому. В итоге земля стала воздушной и плодородной. Важно не забывать поливать, а то будет пересыхать.
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