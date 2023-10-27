Чем полить спатифиллум, чтобы было много бутонов: даем только эту подкормку — куст всегда пышно цветет

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Например, с марта по середину октября спатифиллум рекомендуется баловать раз в 7 дней. Далее внесение стимулятора следует проводить раз в 20 дней. А с середины зимы до наступления весны цветку хватит одной подкормки в месяц.

Многие хозяйки используют удобрения из специализированных магазинов. Они, конечно, работают неплохо, но стоят довольно дорого. Если вы хотите сэкономить, используйте народный рецепт. По словам бывалых цветоводов, лучше средства просто не найти.

Для приготовления эффективного удобрения нужно измельчить таблетку янтарной кислоты и растворить этот порошок в литре воды комнатной температуры. Сначала куст следует полить обычной водой, а затем народным составом.

Если вносить эту подкормку в соответствии с сезонным расписанием, «женское счастье» станет так пышно цвести, как никогда ранее. Листья растения будут здоровыми: никакой желтизны.

Источник: selo.guru