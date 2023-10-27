Проволочник сбежит с участка — самый натуральный способ полностью вывести вредителя без химии

Если вас на участке замучил проволочник — с ним надо обязательно бороться. В Сети пишут про массу способов, но практически все они химические. Не рискуйте. Иначе можно повредить и растения на даче. Попробуйте натуральный метод, он тоже работает.

Проволочника очень сложно вывести. Он обожает клубни картофеля. И тут важен комплексный подход. Для начала раскисляйте почву. Для этого отлично подойдет доломитовая мука.