Проволочник сбежит с участка — самый натуральный способ полностью вывести вредителя без химии

Как вывести проволочника. Фото: соцсети

А то он съест весь ваш картофель.

Если вас на участке замучил проволочник — с ним надо обязательно бороться. В Сети пишут про массу способов, но практически все они химические. Не рискуйте. Иначе можно повредить и растения на даче. Попробуйте натуральный метод, он тоже работает.

Проволочника очень сложно вывести. Он обожает клубни картофеля. И тут важен комплексный подход. Для начала раскисляйте почву. Для этого отлично подойдет доломитовая мука.

Добавьте в почву по два стакана средства на каждый квадратный метр и перекопайте.

Также между кустами картофеля посадите смесь из семян бархатцев и календулы. Проволочник ненавидит корни этих растений, так как они выделяют специфические вещества.

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