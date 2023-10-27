Проволочник сбежит с участка — самый натуральный способ полностью вывести вредителя без химии

Если вас на участке замучил проволочник — с ним надо обязательно бороться. В Сети пишут про массу способов, но практически все они химические. Не рискуйте. Иначе можно повредить и растения на даче. Попробуйте натуральный метод, он тоже работает.
Проволочника очень сложно вывести. Он обожает клубни картофеля. И тут важен комплексный подход. Для начала раскисляйте почву. Для этого отлично подойдет доломитовая мука.
Добавьте в почву по два стакана средства на каждый квадратный метр и перекопайте.
Также между кустами картофеля посадите смесь из семян бархатцев и календулы. Проволочник ненавидит корни этих растений, так как они выделяют специфические вещества.
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