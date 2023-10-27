Нежно разбудили замиокулькас двумя удобрениями — тут же начало распирать горшок

Удобрение для замиокулькаса. Фото: соцсети

Растение пошло в бурный рост.

Замиокулькас в холодное время года надо обязательно подкармливать. Тогда он пойдет в бурный рост и украсит подоконник. Вы увидите, как горшок начнет распирать. А это значит, что корневая система укрепляется.

Разведите в одном литре воды два миллилитра раствора аммиака. Туда же добавляем природный стимулятор циркон. Достаточно четырех капель. Перемешайте, чтобы раствор начал пениться. Затем поливайте замиокулькас.

Теперь готовим второе удобрение — наливаем также один литр теплой воды и добавляем «FERTIKA Люкс» — хватит всего двух граммов. Там много фосфора и калия, что будет способствовать наращиванию листовой массы.

И чтобы усилить это удобрение — добавляем в раствор четыре капли циркона.

Удобрения надо чередовать один раз в неделю. Сначала одно, потом другое.

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