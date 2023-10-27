Как правильно хранить золу: ценное удобрение нельзя оставлять зимой на улице

Древесная зола издавна используется в качестве удобрения овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников.
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Но не все дачники знают, как правильно хранить зимой на участке эту ценную подкормку.
Оставлять на улице под дождем и снегом ее ни в коем случае нельзя. Зола должна храниться в помещении, желательно в емкости с крышкой. Для этого вполне подойдут баня, сарай и гараж.
Золу можно сложить в деревянные ящики, большую пластиковую либо железную бочку с герметичной крышкой.
Подойдет и обычное пластиковое или металлическое ведро. Его можно поставить в теплицу и даже в капитальный парник, если он плотно закрывается. Также удобрение отлично сохранится до нового сезона в плотном полиэтиленовом пакете.
Источник: сайт «Белновости»