Как правильно хранить золу: ценное удобрение нельзя оставлять зимой на улице

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не все дачники знают, как правильно хранить зимой на участке эту ценную подкормку.

Оставлять на улице под дождем и снегом ее ни в коем случае нельзя. Зола должна храниться в помещении, желательно в емкости с крышкой. Для этого вполне подойдут баня, сарай и гараж.

Золу можно сложить в деревянные ящики, большую пластиковую либо железную бочку с герметичной крышкой.

Подойдет и обычное пластиковое или металлическое ведро. Его можно поставить в теплицу и даже в капитальный парник, если он плотно закрывается. Также удобрение отлично сохранится до нового сезона в плотном полиэтиленовом пакете.

Источник: сайт «Белновости»