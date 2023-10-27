Великие стимуляторы! Герань зимой позеленеет, наберется сил — всего 3 простые подкормки

Существуют удобрения, которые надо всегда вносить зимой. И тогда герани будут прекрасно себя чувствовать — распустят шикарные шапки, а листья желтеть перестанут.

Вообще, в холодный период растение должно отдыхать. Но тут важно сделать так, чтобы оно не зачахло, а росло здоровым и зеленым.

Нам понадобится один литр теплой воды. Добавьте две таблетки глицина и перемешайте. Это аминокислота в чистом виде. Ученые уже доказали, что они помогают стимулировать рост зеленой массы у домашних растений.