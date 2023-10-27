Великие стимуляторы! Герань зимой позеленеет, наберется сил — всего 3 простые подкормки

Существуют удобрения, которые надо всегда вносить зимой. И тогда герани будут прекрасно себя чувствовать — распустят шикарные шапки, а листья желтеть перестанут.
Вообще, в холодный период растение должно отдыхать. Но тут важно сделать так, чтобы оно не зачахло, а росло здоровым и зеленым.
Нам понадобится один литр теплой воды. Добавьте две таблетки глицина и перемешайте. Это аминокислота в чистом виде. Ученые уже доказали, что они помогают стимулировать рост зеленой массы у домашних растений.
Второе удобрение — янтарная кислота. Это биостимулятор для активации корневой системы. Достаточно добавить в наш раствор на кончике чайной ложки кислоты.
И третий компонент — биогумус, нужно одну чайную ложку на один литр воды. Именно это удобрение улучшает структуру почвы. За год грунт истощается, в нем мало полезных веществ. А эта подкормка проблемы разрешит.
Все эти три удобрения разводите в одном литре воды и поливайте один раз в две недели.
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