Великие стимуляторы! Герань зимой позеленеет, наберется сил — всего 3 простые подкормки

Удобрение для герани. Фото: соцсети

Делайте так один раз в две недели.

Существуют удобрения, которые надо всегда вносить зимой. И тогда герани будут прекрасно себя чувствовать — распустят шикарные шапки, а листья желтеть перестанут.

Вообще, в холодный период растение должно отдыхать. Но тут важно сделать так, чтобы оно не зачахло, а росло здоровым и зеленым.

Нам понадобится один литр теплой воды. Добавьте две таблетки глицина и перемешайте. Это аминокислота в чистом виде. Ученые уже доказали, что они помогают стимулировать рост зеленой массы у домашних растений.

Второе удобрение — янтарная кислота. Это биостимулятор для активации корневой системы. Достаточно добавить в наш раствор на кончике чайной ложки кислоты.

И третий компонент — биогумус, нужно одну чайную ложку на один литр воды. Именно это удобрение улучшает структуру почвы. За год грунт истощается, в нем мало полезных веществ. А эта подкормка проблемы разрешит.

Все эти три удобрения разводите в одном литре воды и поливайте один раз в две недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также