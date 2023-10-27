Разложите такую ботву под кусты осенью: вредители вылетят со смородины пулей

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Кроме того, почковые клещи стремительно распространяются между кустами на небольших расстояниях. Поэтому борьбу с ними нужно начинать до прихода зимы. Поможет экологичный способ, который используют опытные садоводы.

Сразу после уборки урожая положите обрезанную ботву лука и чеснока под кустами смородины и крыжовника. Она будет медленно перегнивать и отпугивать своим запахом не только почкового и паутинного клеща, но также огневку и стеклянницу.

Также ботва, полностью разлагаясь к весне, насыщает почву под смородиной полезными макро- и микроэлементами.

Источник: Дзен-канал