При какой температуре воздуха надо обеззараживать почву — не выбрасывайте деньги на ветер

Но имейте в виду, что никакие препараты не принесут пользу, если температура воздуха на улице опустилась ниже +5 градусов. А все потому, что полезные микроорганизмы погибают в холодной земле. И они уже не способны уничтожить вредителей.

Поэтому если вы не успели обеззаразить грунт осенью — оставьте уже до весны, толку не будет.

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