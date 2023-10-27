Влейте это прямо в кастрюлю: мутный бульон станет прозрачным на ваших глазах

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если бульон после варки по какой-то причине мутный и пена успела осесть на дно, ситуацию поможет быстро исправить одна маленькая кулинарная хитрость. Для этого понадобится лишь одно куриное яйцо.

Охладите бульон до температуры хотя бы 70 градусов. Взбейте вилкой яичный белок и начните постепенно вливать его в кастрюлю, не прекращая помешивать.

После этого поставьте кастрюльку на огонь, доведите жидкость до кипения и варите пять минут, не забывая перемешивать содержимое.

Затем процедите бульон, и вы увидите, что он из мутного превратился в абсолютно прозрачный.

Источник: Дзен-канал «Готовим с Калниной Натальей»