Мыши и крысы убегут как от огня: самый добрый и эффективный метод борьбы с грызунами

Поздней осенью и зимой мыши и крысы с полей массово стягиваются поближе к людям в поисках тепла. Они могут испортить вам имущество, так как прокладывают кучу ходов как в земле, так и в доме, сарае.

Существуют различные препараты, которые уничтожают грызунов. Но лучше всего с ними бороться более гуманными способами, так как отравами можете отравиться вы сами или домашние животные.