Мыши и крысы убегут как от огня: самый добрый и эффективный метод борьбы с грызунами

Поздней осенью и зимой мыши и крысы с полей массово стягиваются поближе к людям в поисках тепла. Они могут испортить вам имущество, так как прокладывают кучу ходов как в земле, так и в доме, сарае.
Существуют различные препараты, которые уничтожают грызунов. Но лучше всего с ними бороться более гуманными способами, так как отравами можете отравиться вы сами или домашние животные.
Стоит понимать, что мыши и крысы — чувствительные существа, и они не переносят резких запахов. Например, грызуны бегут как от огня, если почувствуют запах кинзы или кориандра. Поэтому разложите веточки там, где мыши или крысы чаще появляются.
Также животные не любят запах черной бузины, полыни, лаванды и мяты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».