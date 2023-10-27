3 топовых сорта лука для посева на зиму: крупные, всегда урожайные

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Кроме того, посаженный осенью севок почти полностью защищен от поражения вредителями, вырастает крупнее, а урожайность его выше.

Для подзимней посадки подойдут скороспелые и среднеспелые сорта, например «даниловский». Он устойчив к морозам. Луковицы красно-фиолетовые, очень крупные — массой до 150 граммов. На вкус полуострый, со сладковатыми нотками.

«Сеншуй Йуллоу глоуб» — новый японский сорт, выведенный для подзимнего посева. Луковицы вырастают довольно крупные, массой около 100 граммов, имеют полуострый вкус.

«Антре» — относительно новый российский сорт, отлично подойдет для средней полосы. Урожайный, луковицы формируются весом около 80 граммов.

Источник: сайт «Новый очаг»