За час прогнали всех муравьев: на каждой кухне есть это чудо-средство

Муравьи. Фото: Global Look Press

Очень простой и быстрый способ.

Муравьи не только докучают на грядках. Они прекрасно могут обжиться и дома, и избавиться от них будет не так просто.

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Между тем, есть народное средство, позволяющее выпроводить незваных вредителей из дома без применения опасных химикатов.

Средство, которым травили и выгоняли муравьев, — это уксус. Он есть на каждой кухне, так что раздобыть его не составит труда.

Уксус наносят на все излюбленные места обитания и миграции муравьев. Двери, окна, вентиляция, карнизы и панели – все обрабатывается. Также можно вымыть полы с уксусом, эффективность повысится. На все про все — час работы, а муравьи больше не объявятся.

По материалам сайта Belnovosti

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