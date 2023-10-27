За час прогнали всех муравьев: на каждой кухне есть это чудо-средство

Муравьи не только докучают на грядках. Они прекрасно могут обжиться и дома, и избавиться от них будет не так просто.

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Между тем, есть народное средство, позволяющее выпроводить незваных вредителей из дома без применения опасных химикатов.

Средство, которым травили и выгоняли муравьев, — это уксус. Он есть на каждой кухне, так что раздобыть его не составит труда.