Урожая не дождетесь: эти овощи и культуры нельзя сажать после моркови

Севообмен – одна из важных заповедей дачника. Дело в том, что сажать на одном и том же месте одинаковые культуры неэффективно, ведь после одних овощей другие могут не вырасти.

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Так, морковь сильно влияет на состав земли, забирает из нее много фосфора и калия. И не каждые растения после корнеплодов будут чувствовать себя хорошо.

Поэтому лучше после моркови выращивать не корнеплоды, а культуры с поверхностной корневой системой и надземной плодоносностью.