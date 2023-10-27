Урожая не дождетесь: эти овощи и культуры нельзя сажать после моркови

Севообмен – одна из важных заповедей дачника. Дело в том, что сажать на одном и том же месте одинаковые культуры неэффективно, ведь после одних овощей другие могут не вырасти.
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Так, морковь сильно влияет на состав земли, забирает из нее много фосфора и калия. И не каждые растения после корнеплодов будут чувствовать себя хорошо.
Поэтому лучше после моркови выращивать не корнеплоды, а культуры с поверхностной корневой системой и надземной плодоносностью.
Идеально подойдут пасленовые – томаты, перцы, баклажаны и физалис. Можно высадить бобовые, крестоцветные – салат или капусту, десертные овощи типа артишоков. Из ягод благополучно себя будут чувствовать клубника и земляника.
Из тех, что категорически не рекомендуется высаживать, выделяют огурцы, свеклу, хрен, кабачки, патиссоны, тыкву, дыни и арбузы. Если посадить их после моркови, то урожая можно не дождаться либо будет крайне скудное плодоношение.
По материалам сайта Belnovosti