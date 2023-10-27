Одна хитрость для идеального теста на чебуреки: будет эластичное и тоненькое

Идеальные чебуреки – это когда тесто тоненькое, а начинки много, сочной и вкусной. Но не у каждой хозяйки они получаются. И в основном дело в тесте.

Чтобы хватило эластичности при раскатке теста, следует использовать одну хитрость. Она позволит получить мучную основу нужной толщины.