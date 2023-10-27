Одна хитрость для идеального теста на чебуреки: будет эластичное и тоненькое

Идеальные чебуреки – это когда тесто тоненькое, а начинки много, сочной и вкусной. Но не у каждой хозяйки они получаются. И в основном дело в тесте.
Чтобы хватило эластичности при раскатке теста, следует использовать одну хитрость. Она позволит получить мучную основу нужной толщины.
Когда тесто будет приготовлено, не надо сразу приступать к приготовлению чебуреков. Надо скатать его в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут.
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Такая хитрость позволит тесту затвердеть, в результате лишняя липкость уйдет, и при раскатке «сжиматься» лепешка уже не будет. Тогда хозяйка сможет быстро и легко придать заготовке нужную толщину.
По материалам сайта Belnovosti