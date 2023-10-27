Подкормка из пшена для рассады: богатые всходы — рекордный урожай

Рассада. Фото: Global Look Press

Садоводы должны знать, как использовать крупу.

По осени дачники не только закрывают прошедший сезон, но и строят планы на будущий. После работ на огороде приходит время домашних трудов.

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Хотя до высаживания рассады еще далеко, тем не менее не лишним будет знать, что всходы на подоконнике тоже нуждаются в подкормке. Для роста и развития здоровых растений на этапе проращивания требуются калий, фосфор, кальций, магний и многие другие важные микроэлементы.

Они содержатся в полезном настое пшена. Готовится подкормка просто, а пользы от нее много. На двухлитровую банку требуется 5 ст. ложек пшенки залить чистой водой, тщательно перемешать, накрыть крышкой.

На следующий день процедить сквозь марлю или сито, и получившийся настой использовать в качестве полива ежедневно.

По материалам сайта Belnovosti

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