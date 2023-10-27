Подкормка из пшена для рассады: богатые всходы — рекордный урожай

По осени дачники не только закрывают прошедший сезон, но и строят планы на будущий. После работ на огороде приходит время домашних трудов.
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Хотя до высаживания рассады еще далеко, тем не менее не лишним будет знать, что всходы на подоконнике тоже нуждаются в подкормке. Для роста и развития здоровых растений на этапе проращивания требуются калий, фосфор, кальций, магний и многие другие важные микроэлементы.
Они содержатся в полезном настое пшена. Готовится подкормка просто, а пользы от нее много. На двухлитровую банку требуется 5 ст. ложек пшенки залить чистой водой, тщательно перемешать, накрыть крышкой.
На следующий день процедить сквозь марлю или сито, и получившийся настой использовать в качестве полива ежедневно.
По материалам сайта Belnovosti