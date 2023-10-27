Сделали из тыквы вкуснющий десерт: уплетают и дети, и взрослые — объедение

Малокалорийный и очень полезный десерт можно приготовить из тыквы. Сезон сбора урожая позади, и самое время похлопотать на кухне.

Ароматную тыкву можно превратить во вкуснющую пастилу, причем, времени на это потребуется немного. На 1 кг тыквы потребуется 2 ст. ложки сахара, щепотка мускатного ореха и корицы.