Сделали из тыквы вкуснющий десерт: уплетают и дети, и взрослые — объедение

Малокалорийный и очень полезный десерт можно приготовить из тыквы. Сезон сбора урожая позади, и самое время похлопотать на кухне.
Ароматную тыкву можно превратить во вкуснющую пастилу, причем, времени на это потребуется немного. На 1 кг тыквы потребуется 2 ст. ложки сахара, щепотка мускатного ореха и корицы.
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Нарезать тыкву кубиками, поместить в разогретую духовку и выпекать полчаса на 190 градусах Цельсия.
После выпекания тыкву превратить в пюре блендером, добавить сахар и специи. Затем выложить на пергамент, смазанный маслом, слой тыквы до 1,5 см и поместить в духовку на 5-6 часов при 60 градусах, приоткрыв дверцу. Десерт готов!
По материалам сайта Belnovosti