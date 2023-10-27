Важное в уходе за малиной осенью: чтобы следующим летом плодоносила как на дрожжах

Малина – хоть и зимостойкое растение, но это не значит, что к зимовке ее не нужно готовить. Если постараться и сделать все правильно в последние осенние дни, то кусты в следующем дачном сезоне отблагодарят богатым урожаем.

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Ведь не секрет, что без должного ухода малина превратится в дикие непроходимые заросли. Поэтому осень – оптимальное время, когда ягоду обрезают. Нужно оставить 6 развитых побегов, а остальное убрать.