Важное в уходе за малиной осенью: чтобы следующим летом плодоносила как на дрожжах

Малина – хоть и зимостойкое растение, но это не значит, что к зимовке ее не нужно готовить. Если постараться и сделать все правильно в последние осенние дни, то кусты в следующем дачном сезоне отблагодарят богатым урожаем.
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Ведь не секрет, что без должного ухода малина превратится в дикие непроходимые заросли. Поэтому осень – оптимальное время, когда ягоду обрезают. Нужно оставить 6 развитых побегов, а остальное убрать.
Оставшиеся стебли не должны быть больными или поврежденными вредителями. Лишнюю поросль удаляют под корень.
Кусты важно подвязать. Популярным методом является коловый: вкапывают кол в середину куста и подвязывают к нему.
Если ожидается морозная зима, то малину лучше пригнуть к земле. Важно сделать это аккуратно, прижать досками. Снег покроет ветви, и они легко перенесут сильные морозы.
По материалам сайта Izvmor