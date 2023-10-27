Как прогнать мышей из погреба, чердака или кухни: сбегут без оглядки

С наступлением холодов мыши устремляются туда, где потеплее. И очень часто обосновываются там, где не просто тепло, но и сытно – в погребах, кухнях и даже в шкафах с продуктами. Нашествие грызунов можно предотвратить.

И не обязательно прибегать к химии – есть безопасные для здоровья домочадцев методы. Один из таких – использовать сильные аромавещества, которые отпугивают вредителей.