Как прогнать мышей из погреба, чердака или кухни: сбегут без оглядки

С наступлением холодов мыши устремляются туда, где потеплее. И очень часто обосновываются там, где не просто тепло, но и сытно – в погребах, кухнях и даже в шкафах с продуктами. Нашествие грызунов можно предотвратить.
И не обязательно прибегать к химии – есть безопасные для здоровья домочадцев методы. Один из таких – использовать сильные аромавещества, которые отпугивают вредителей.
Так, запах уксуса и ароматных трав мышам не по нраву. Пищевые продукты можно защитить кинзой, мятой, ромашкой, кориандром, бузиной, полынью.
Чердаки и подвалы может защитит чернокорень – это растение использовали еще наши бабушки и дедушки.
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Технические приспособления также помогут в борьбе с мышами. Например, ультразвуковой отпугиватель. Или самодельная приманка – большую стеклянную банку с растительным маслом ставят под наклон, грызуны попадают туда без шанса вылезти.
Также некоторые хозяева готовят приманку из сахара, муки и гипса. Мыши съедают ее и оказываются обречены.
По материалам сайта Belnovosti