Убрать нельзя оставить: что делать с сорняками на грядках по осени, рассказал агроном

Многие дачники ежегодно в конце осени стоят перед выбором: снять с огорода всю оставшуюся растительность или оставить на зиму. Считается якобы, что ботва перегнивает и дает дополнительное питание почве. А сорняки за зиму погибнут и не доставят хлопот в следующем сезоне.

Тем временем агроном Анастасия Коврижных предупреждает: это ошибка. Поскольку семена сорняков довольно живучи и морозостойки, по весне дадут всходы быстрее озимых культур и окажутся более богатыми.