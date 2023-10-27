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«Может повезти многим знакам зодиака. Я смотрю до Нового года. Первые — Львы! Уже в начале декабря им может начать фартить. Потом идут Близнецы. У них начинают финансы налаживаться, на работе становится тихо и спокойно. Они будут закрывать рабочие моменты, которые их тяготили. За счет этого им придет прибыль.

Стрельцы тоже отработают свое во время лунного затмения, и на выходе, к декабрю, их ждут радостные события, их жизнь начнет переворачиваться в лучшую сторону.

И Козероги попали в список. Они любят получать все по заслугам. Но тут их еще накроет удача. Они получат не только то, что заработали, а даже больше. В это счастье они могут даже не поверить.

Эти знаки зодиака к Новому году могут ожидать, что у них улучшатся события, они будут счастливые, вдохновленные, разрешив свои проблемы», – поделилась эксперт.