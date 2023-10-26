«Очень хороший поворот жизни»: астролог рассказала, что принесет лунное затмение 28 октября 2023

Зачастую движения планет влияют на жизни людей. В октябре начался целый коридор затмений. Обычно такое событие приносит много проблем. Однако астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что лунное затмение хоть и приносит сложности, но зачастую подталкивает людей к улучшению жизни. На этот раз она рассказала, что принесет лунное затмение, которое случится 28 октября и закроет коридор затмений.
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«Круговорот событий, который коснулся почти всех, будет утихать. То, что тревожило и беспокоило, уже уйдет на задний план. Многие выйдут из этого обновленные, как после крутого мощного спа, другие выползут, как будто неделю не вылезали из спортзала.
А кто-то выйдет полностью опустошенным, но это для того, чтоб наполнить себя новым. Если не загоняется «Как же мне плохо» или «О боже, что я пережил», а фокус внимания на то, что я имею возможность начать по-другому, то тогда ждет очень хороший поворот жизни», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro