«Очень хороший поворот жизни»: астролог рассказала, что принесет лунное затмение 28 октября 2023

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«Круговорот событий, который коснулся почти всех, будет утихать. То, что тревожило и беспокоило, уже уйдет на задний план. Многие выйдут из этого обновленные, как после крутого мощного спа, другие выползут, как будто неделю не вылезали из спортзала.

А кто-то выйдет полностью опустошенным, но это для того, чтоб наполнить себя новым. Если не загоняется «Как же мне плохо» или «О боже, что я пережил», а фокус внимания на то, что я имею возможность начать по-другому, то тогда ждет очень хороший поворот жизни», – поделилась эксперт.