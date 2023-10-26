Как сделать хрустящее и тонкое тесто для пиццы: простой рецепт от шеф-повара, который вызовет восторг

Для приготовления теста нужно подготовить: 500 г муки, 150 г воды, 8 г сухих дрожжей, 70 г оливкового масла, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. сахара.

Сначала нужно дрожжи растворить в теплой воде, а затем добавить сахар для активации процесса. После этого в смесь следует добавить соль и муку, а также постепенно влить оливковое масло. Тесто необходимо тщательно замесить. Если все сделать по порядку, то получится идеальное тонкое тесто.

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«Даем ему настояться минимум час. Затем вынимаем, раскатываем и смазываем томатным соусом.