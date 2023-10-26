Как сделать хрустящее и тонкое тесто для пиццы: простой рецепт от шеф-повара, который вызовет восторг

Многие любят итальянскую кухню. Даже дома можно приготовить пиццу и наполнить ее любимыми ингредиентами. Однако зачастую тесто получается не такое, как в ресторане — толстое и пышное. Но шеф-повар Владимир Тавлинцев развеял миф о сложности приготовления тонкого теста для пиццы. Он поделился простым рецептом, с которым справятся даже начинающие кулинары.
Для приготовления теста нужно подготовить: 500 г муки, 150 г воды, 8 г сухих дрожжей, 70 г оливкового масла, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. сахара.
Сначала нужно дрожжи растворить в теплой воде, а затем добавить сахар для активации процесса. После этого в смесь следует добавить соль и муку, а также постепенно влить оливковое масло. Тесто необходимо тщательно замесить. Если все сделать по порядку, то получится идеальное тонкое тесто.
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«Даем ему настояться минимум час. Затем вынимаем, раскатываем и смазываем томатным соусом.
Кладем сверху начинку, например, обжаренный фарш. Посыпаем сыром, прованскими травами и другими специями по вкусу и запекаем в духовке до готовности», – пояснил шеф-повар, пишет портал «Городовой».