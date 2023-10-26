Приятный бонус: россиян с большим стажем обрадовали массовыми зачислениями — больше 20 тысяч рублей

Для разных категорий граждан существуют выплаты. Это касается и людей, которые живут на Крайнем Севере. За тяжелые условия труда им положены денежные бонусы. Так, россиянам напомнили о важной выплате, которую можно будет оформить до 31 октября. Примечательно, что суммы будут достаточно больше от 15 до 23 тысяч рублей.
Поясняется, что на эти деньги могут расчитывать граждане со стажем от 20 до 25 лет, которые не менее 15 лет проработали в районах Крайнего Севера.
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Также отмечается, что им положены выплаты при условии, что на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. У мужчин стаж должен быть 25 лет, 20 лет — у женщин.
Так гражданам с одним иждивенцам выплатят 15 134 рубля, с двумя — 18 918 рублей, с тремя — 22 701 рубль, пишет ussurmedia.ru.