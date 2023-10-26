Приятный бонус: россиян с большим стажем обрадовали массовыми зачислениями — больше 20 тысяч рублей

Поясняется, что на эти деньги могут расчитывать граждане со стажем от 20 до 25 лет, которые не менее 15 лет проработали в районах Крайнего Севера.

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Также отмечается, что им положены выплаты при условии, что на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. У мужчин стаж должен быть 25 лет, 20 лет — у женщин.

Так гражданам с одним иждивенцам выплатят 15 134 рубля, с двумя — 18 918 рублей, с тремя — 22 701 рубль, пишет ussurmedia.ru.