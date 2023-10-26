Дачникам рассказали об особом сорте огурцов: он не боится холода и жары, урожайность высокая — 6 кг с куста

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Главное преимущество данного сорта заключается в том, что он устойчив к холоду и засухе. То есть вы получите урожай, даже если погода преподнесет неприятные сюрпризы.

«Серпантин» подходит для выращивания в теплице и в открытом грунте. Урожайность этого сорта довольно высока. С одного куста можно собрать до 6 килограммов огурчиков.

Плоды этого сорта можно консервировать, а можно употреблять в свежем виде. Мякоть огурцов ароматная, хрустящая и без горечи. В общем, не сорт, а сказка. Обязательно посадите его в следующем сезоне. Можете не сомневаться: вы будете довольны.

Источник: vm.ru