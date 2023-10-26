Как приготовить самый пышный омлет: следуйте этим правилам — блюдо не осядет даже после остывания

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Во-первых, важно подобрать правильную посуду. Если вы готовите омлет в духовке, берите небольшую форму с высокими бортиками. Сковороду нужно предварительно разогреть, иначе пышного завтрака не получится.

Во-вторых, запомните раз и навсегда: омлет не любит высоких температур. Держите его на среднем огне. Только в этом случае он будет высоким и не осядет даже после остывания.

В-третьих, не стоит спешить. Дайте блюду из яиц постоять несколько минут, затем снимите крышку и подавайте его к столу. Если сделать все правильно, омлет будет безупречным.

Источник: nyamkin.ru