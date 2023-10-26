Сразите своего мужчину: раскрыт идеальный рецепт стейка в красном вине — сочный и ароматный

Для приготовления стейк а нужно взять: 700 граммов свинины или говядины, 300 миллилитров красного сухого вина, 1 луковицу, 60 миллилитров оливкового масла, молотый перец и соль по вкусу.

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Начинать готовить нужно с нарезки мяса. Куски должны быть толщиной 1,5 см. Потом стейки надо посыпать солью и перцем. Мясо можно натереть этими приправами. Затем добавляется вино. Следующим этапом нарезается лук полукольцами и добавляется к мясу.

После этого нужно полить стейки одной столовой ложкой оливкового масла. И затем все ингредиенты тщательно перемешиваются. В таком маринаде мясо оставляем на несколько часов. А затем его нужно просто обжарить со всех сторон с маслом, перевернув в течении готовки несколько раз, пишет Mos-smi.com.