Сразите своего мужчину: раскрыт идеальный рецепт стейка в красном вине — сочный и ароматный

Порой любая женщина хочет порадовать вторую половинку вкусным ужином. Ни для кого не секрет, что обычно мужчины обожают мясо. Но приготовить его умеют не все, так как нужно знать нюансы. Сытным всегда является прожаренный стейк. И был найден рецепт этого блюда, который поражает ароматом, вкусом и нежностью мяса. А главное, что оно готовится легко.
Для приготовления стейк а нужно взять: 700 граммов свинины или говядины, 300 миллилитров красного сухого вина, 1 луковицу, 60 миллилитров оливкового масла, молотый перец и соль по вкусу.
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Начинать готовить нужно с нарезки мяса. Куски должны быть толщиной 1,5 см. Потом стейки надо посыпать солью и перцем. Мясо можно натереть этими приправами. Затем добавляется вино. Следующим этапом нарезается лук полукольцами и добавляется к мясу.
После этого нужно полить стейки одной столовой ложкой оливкового масла. И затем все ингредиенты тщательно перемешиваются. В таком маринаде мясо оставляем на несколько часов. А затем его нужно просто обжарить со всех сторон с маслом, перевернув в течении готовки несколько раз, пишет Mos-smi.com.