Как нужно гасить соду, чтобы тесто было по-настоящему пышным — секретная техника

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Если все сделать правильно, булочки будут всем на зависть. А если отступить от правил, выпечка получится плоская, как блин.

Как показывает практика, многие кулинары допускают одну и ту же ошибку. Они берут соду, заливают ее уксусом и только потом отправляют эту смесь в тесто. Это абсолютно неэффективный способ. Сода и уксус сработают гораздо лучше, если все сделать немного иначе.

Возьмите молоко или воду: зависит оттого, что указано в вашем рецепте. Смешайте жидкость с уксусом. Далее соедините небольшое количество муки с содой и всыпьте получившуюся смесь в ранее приготовленную жидкость. Дождитесь появления пузырьков, а затем добавьте остальные ингредиенты.

На этом все. Тесто готово. Результат вас приятно удивит: выпечка будет невероятно пышной и нежной.

Источник: nyamkin.ru