Гораздо лучше горчицы: какой сидерат посадить, чтобы через год на этом месте огурцы и томаты поперли, как на дрожжах

Стоит добавить, что горох лучше сажать не один, а в смеси с другими сидератами. Так, хорошо посеять рожь, овес, фацелию.

Прекрасно себя зарекомендовала и смесь гороха и гречихи. Скашивать и заделывать в почву горох можно как осенью, так и весной. Высокий урожай томатов и огурцов вам обеспечен. Эти овощи попрут летом, как на дрожжах.

По материалам belnovosti.by