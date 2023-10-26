Гораздо лучше горчицы: какой сидерат посадить, чтобы через год на этом месте огурцы и томаты поперли, как на дрожжах

Многие дачники считают горчицу самым лучшим сидератом. И ошибаются. Есть гораздо более эффективные и влияющие на будущий урожай сидераты.
Так, для получения высоких урожаев томатов и огурцов нужно сажать не горчицу, а горох. Именно он является лучшим сидератом для этих культур.
Стоит добавить, что горох лучше сажать не один, а в смеси с другими сидератами. Так, хорошо посеять рожь, овес, фацелию.
Прекрасно себя зарекомендовала и смесь гороха и гречихи. Скашивать и заделывать в почву горох можно как осенью, так и весной. Высокий урожай томатов и огурцов вам обеспечен. Эти овощи попрут летом, как на дрожжах.
По материалам belnovosti.by