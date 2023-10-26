Гораздо лучше горчицы: какой сидерат посадить, чтобы через год на этом месте огурцы и томаты поперли, как на дрожжах

Дачница с крупным помидором в руке. Фото: Global Look Press

Советы для тех, кто не знает, какой сидерат выбрать.

Многие дачники считают горчицу самым лучшим сидератом. И ошибаются. Есть гораздо более эффективные и влияющие на будущий урожай сидераты.

Так, для получения высоких урожаев томатов и огурцов нужно сажать не горчицу, а горох. Именно он является лучшим сидератом для этих культур.

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Стоит добавить, что горох лучше сажать не один, а в смеси с другими сидератами. Так, хорошо посеять рожь, овес, фацелию.

Прекрасно себя зарекомендовала и смесь гороха и гречихи. Скашивать и заделывать в почву горох можно как осенью, так и весной. Высокий урожай томатов и огурцов вам обеспечен. Эти овощи попрут летом, как на дрожжах.

По материалам belnovosti.by

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