Все перевернется с ног на голову: синоптики поразили жителей Москвы прогнозом на ноябрь

Погода в России порой бывает нестабильна. Резкие перепады температуры особенно осенью — частое явление. Так в сентябре было аномальное тепло. А вот в октябре начались колебания температуры, ливни и заморозки. 26 октября в Москве начался снегопад.
Синоптики обещают, что выпадет снежный покров. Теперь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что москвичей ждет необычное начало ноября с точки зрения погоды.
«Снег сменится дождем, который расправится с временным снежным покровом. И потеплеет: в первых числах ноября дневная температура воздуха «грозит» повыситься до +8...+10 градусов», — рассказала эксперт, пишет «Вечерняя Москва».
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Она добавила, что последние дни октября действительно будут снежными и морозными. Синоптик подчеркнула, что автомобилистам следует поменять летний комплект резины на зимний в срочном порядке или воздержаться от поездок в ближайшие дни.