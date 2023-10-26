Все перевернется с ног на голову: синоптики поразили жителей Москвы прогнозом на ноябрь

Погода в России порой бывает нестабильна. Резкие перепады температуры особенно осенью — частое явление. Так в сентябре было аномальное тепло. А вот в октябре начались колебания температуры, ливни и заморозки. 26 октября в Москве начался снегопад.

Синоптики обещают, что выпадет снежный покров. Теперь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что москвичей ждет необычное начало ноября с точки зрения погоды.