Просто выдавили сок в отсек для стирального порошка: получили нереально белые вещи — вот как это работает

Отстирывать вещи идеально одному стиральному порошку не под силу. Если речь идет о вещах их хлопка и льна, идеально отбелить их можно с помощью лимонной кислоты.

Заметили желтоватые пятна на вещах из льна или хлопка? Перед стиркой добавьте в порошок одну чайную ложку гранулированной лимонной кислоты. Машинку включайте на привычный режим.

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