Просто выдавили сок в отсек для стирального порошка: получили нереально белые вещи — вот как это работает

Отстирывать вещи идеально одному стиральному порошку не под силу. Если речь идет о вещах их хлопка и льна, идеально отбелить их можно с помощью лимонной кислоты.
Заметили желтоватые пятна на вещах из льна или хлопка? Перед стиркой добавьте в порошок одну чайную ложку гранулированной лимонной кислоты. Машинку включайте на привычный режим.
Можно использовать и сок лимона. Просто выдавите сок одного-двух плодов в отсек для порошка или отбеливателя и стирайте в привычном режиме.
На вещах их хлопка и льна не останется ни одного пятна. Они будут сверкать чистотой и благоухать цитрусовыми ароматами.
По материалам domopravitelnitsa.com