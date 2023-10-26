Просто выдавили сок в отсек для стирального порошка: получили нереально белые вещи — вот как это работает

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто заметил желтые пятна на вещах из хлопка и льна.

Отстирывать вещи идеально одному стиральному порошку не под силу. Если речь идет о вещах их хлопка и льна, идеально отбелить их можно с помощью лимонной кислоты.

Заметили желтоватые пятна на вещах из льна или хлопка? Перед стиркой добавьте в порошок одну чайную ложку гранулированной лимонной кислоты. Машинку включайте на привычный режим.

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Можно использовать и сок лимона. Просто выдавите сок одного-двух плодов в отсек для порошка или отбеливателя и стирайте в привычном режиме.

На вещах их хлопка и льна не останется ни одного пятна. Они будут сверкать чистотой и благоухать цитрусовыми ароматами.

По материалам domopravitelnitsa.com

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