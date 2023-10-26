Чем подкормить озимый чеснок, чтобы он вырос с яблоко: названо лучшее средство — действуйте в октябре

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В качестве удобрения следует взять перегной. Если его не окажется, можно использовать компост. Эффект от него будет ничуть не хуже. Питательную массу добавляют прямо в лунку. На один зубчик нужна горсть удобрения.

После посадки чеснок необходимо укрыть мульчей. И на этом осенние работы можно считать оконченными. Следующая подкормка потребуется только весной.

В начале марта чесночные грядки рекомендуется полить настоем навоза, водным раствором золы или карбамидом. Луковицы тут же проснутся и пойдут в буйный рост.

Если все сделать правильно и вовремя, чеснок вырастет невероятно крупным. Бывалые дачники хвастаются, что головки достигают размера яблока. В общем, вы точно останетесь довольны урожаем.

Источник: издание belnovosti.by