Просто разбросайте эти семена на клумбе даже в холодную погоду: весной появится цветущий ковер

Отмечается, что при посадке растения под зиму уже в начале мая можно будет любоваться нежными голубыми цветками на своем участке. Даже соседи позавидуют такой красоте.

Для этого необходимо просто разбросать семена по клумбе после прихода холодов. Более того, не поздно это сделать, даже если выпал первый снег.

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Также опытные садоводы предупреждают, что семечки льна не нужно замачивать и проращивать. Такой посев будет имитировать процесс самосева. Также они дали совет дачникам — семян лучше взять побольше, поскольку часть их может не прорасти.

А чтобы все получилось, нужно не забыть про главное условие — должен быть снежный покров, так как он предохранит семена от промерзания, пишет портал oka.fm.