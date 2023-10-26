Как приготовить мощный состав для уборки — отмоет все: от пригоревшей сковороды до запущенного унитаза

Надоело тратить деньги на средства для уборки? Тогда этот совет вам очень пригодится. Оказывается, есть такой состав, который может отмыть практически все: от пригоревшей сковороды до запущенного унитаза. Скорее записывайте рецепт.
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Вам потребуется раздобыть 3 большие ложки соды, такое же количество хозяйственного мыла и 30 миллилитров уксуса. При необходимости мыло можно заменить средством для мытья посуды.
Рецепт прост. Соедините соду с жидким мылом. Добавьте к ним уксус и хорошенько все перемешайте. Перелейте этот состав в емкость с плотной крышкой и приступайте к уборке.
Как уже говорилось ранее, это мощное средство может отмыть горелый жир, известковый налет, ржавчину, мочевой камень, пожелтевший пластик и прочие устойчивые загрязнения. Применять его нужно в перчатках и очках, чтобы оно не попало на кожу или в глаза.
Эту смесь можно хранить в течение нескольких дней. Не выбрасывайте остатки. Закройте банку крышкой и отложите ее до следующей уборки.
Источник: cpykami.ru