5 лучших кофе в зернах сорта арабика для кофемашины и турки: божественный аромат и насыщенный вкус

Называем пять лучших кофе в зернах сорта арабика. Его можно варить в кофемашине или турке — как вам больше нравится.
Арабика — самый популярный сорт кофе среди любителей этого напитка. Вкус арабики зависит от места сбора кофе и технологии обработки.
1. Paulig Arabica. Паулиг состоит из лучших сортов арабики и идеально подходит для любителей крепкого кофе.
2. Amado Марагоджип Никарагуа. Это находка для настоящих кофеманов. Амадо покоряет своим своеобразным горько-сладким вкусом и приятным ароматом.
3. Egoiste Noir. Этот кофе состоит из 100% бразильской арабики и отлично подходит для приготовления, латте, эспрессо, капучино.
4. Bushido Red Katana. Один из самых ароматных кофе. Имеет ярко-выраженный аромат шоколада и какао.
5. Movenpick Caffe Crema. Его вкус нравится любителям мягкого и нежного кофе, он состоит из оптимально прожаренных зерен с запахом сливок и какао.
По материалам domopravitelnitsa.com