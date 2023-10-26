5 лучших кофе в зернах сорта арабика для кофемашины и турки: божественный аромат и насыщенный вкус

Называем пять лучших кофе в зернах сорта арабика. Его можно варить в кофемашине или турке — как вам больше нравится.

Арабика — самый популярный сорт кофе среди любителей этого напитка. Вкус арабики зависит от места сбора кофе и технологии обработки.

1. Paulig Arabica. Паулиг состоит из лучших сортов арабики и идеально подходит для любителей крепкого кофе.

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